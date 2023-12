Andreu Buenafuente se estrena como invitado en 'No sé que me hablas': "España es un país mejor aunque se empeñen en decir que no"

No sé de qué me hablas emitió anoche su segundo programa con Andreu Buenafuente como invitado

Tras el buen estreno de No sé de qué me hablas el pasado jueves, RTVE emitió anoche una nueva entrega en la que se volvió a tratar tanto un tema de actualidad como otro más intemporal. Mercedes Milá e Inés Hernand recibieron como invitado a Andreu Buenafuente, el que hasta hace poco era uno de los rostros más conocidos de Movistar Plus+, y como suele ser habitual en el comunicador, no dudó en hablar de política sin pelos en la lengua.

Más allá del humor de antes y de ahora, recordando a cómicos como Miguel Gila, Mari Carmen y sus muñecos, Martes y Trece o Andrés Pajares, el catalán quiso insistir en que España se encuentra mucho mejor que en el pasado por mucho que exista una parte de la sociedad que se empeñe a decir lo contrario:

"Aunque se empeñen en decir que no, somos un país mejor, somos una sociedad mejor, con muchos fallos pero hemos aprendido a base de hostias y de las generaciones nuevas que nos empujan". Un mensaje que no solo se refería al humor que se hace en España, también a la situación política del país.

Después de haber convencido a Mercedes Milá con esta frase, siguió reflexionando: "ya no nos reímos de cosas que no se soportan, ni se pueden aguantar. Ni éramos culpables en aquel momento, éramos bastante inmaduros como sociedad y ahora lo somos un poco más. ¿Qué nos queda por aprender? Sí, pero hemos hecho un viaje".

Finalmente, tras ver algunos vídeos de cómicos 'de antes', el humorista catalán zanjó el asunto con dardo a la clase política: "ríete tú de cómo está España ahora que, según algunos España se va a romper, y no se ha roto todavía eh".