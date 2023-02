Andrea Guasch revela la mayor sorpresa que tras 'Tu cara me suena'

Hay dos grupos de Whatsapp paralelos Andrea Guasch es una conocida actriz y cantante de nuestro país

El nombre de Andrea Guasch es mucho más conocido de lo que algunos creen, siendo una actriz y cantante española con una carrera muy dilatada y que regresa a la televisión formando parte del casting de la nueva edición de Tu cara me suena, justo al mismo tiempo que presenta Discos y vinilos, el primer álbum del grupo que ha formado junto a Rubén Tajuelo 'Rosco'.

Los 40 ha hablado con la artista y ha descubierto una particularidad sobre los grupos de Whatsapp que pocos se esperarían: Rosco, a raíz de los ensayos de Andrea en el programa, ha explicado que no existe un único grupo, sino dos. "En Tu cara me suena hay una sala VIP muy grande y ahí es donde estamos todos, los concursantes y los acompañantes y me he hecho muy amigo, sobre todo, del novio de Susi, que se llama Chema, que le quiero un montón. Y de Vero, la hermana de Merche. Dani que va con Alfred".

"Vamos, que tenéis un grupo de Whatsapp de concursantes y otro de familiares, ¿no?", preguntó el periodista, a lo que Andrea confirma: "sí, y se llama Los otros", mientras que Rosco añade que "la foto del grupo de Whatsapp es el perro de Susi Caramelo". Eso sí, Andrea tiene terminantemente prohibida la entrada en este grupo.