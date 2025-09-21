'Bailando con las estrellas'
Anabel Pantoja deja a todos con la boca abierta con el beso que le da a su maestro al final de su actuación
La sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado su entusiasmo tras realizar su segunda actuación en el programa.
Kevin Rodríguez
'Bailando con las estrellas' emitió anoche su segunda gala en Telecinco. El programa, que obligó a Jesús Vázquez a interrumpir la gala para dar una última hora de 'Supervivientes', también dejó a todos con la boca abierta por el beso de Anabel Pantoja a su maestro de baile.
A la sobrina de Isabel Pantoja le tocó defender un vals vienés bajo la potente canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Además, la influencer se enfrentaba durante su actuación a su primer porté, algo que le ha traído por el camino de la amargura durante los ensayos.
En la gala, La exconcursante de 'Supervivientes' ejecutó bien el porté, pero dejó a todos con la boca abierta cuando, al final de la actuación, besó a Álvaro Cuenca, su pareja de baile. Después, Anabel ha explicado que el momento fue fruto de su emoción y euforia por haber conseguido realizar el baile correctamente.
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Tensión en Mánchester tras el doblete de Rashford: 'No me preocupa
- Dardo directo de Flick al Real Madrid: 'Estar ahí es tener respeto
- Pedri prioriza el Barça y el descanso
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150
- Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro
- Gavi, decisión inminente
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!