Ana Rosa Quintana sale en defensa de Paolo Vasile tras anunciar su marcha de Mediaset

Paolo Vasile se marchará entre febrero y marzo de 2023 La presentadora asegura que el directivo se marchará "por la puerta grande"

Paolo Vasile se marcha de la dirección de Mediaset a principios del próximo año, más en concreto, en algún momento entre febrero y marzo de 2023. Y como no podía ser de otra forma viniendo de Ana Rosa Quintana, amiga personal del empresario italiano, la periodista se ha pronunciado acerca de todos los rumores que han rodeado esta salida repentina e inesperada, pero necesaria en plena crisis de audiencia en el grupo.

"No me quiero meter en camisa de once balas porque no me corresponde a mi, pero Paolo Vasile se va fundamentalmente porque esto está decidido de hace mucho tiempo", explica Ana Rosa Quintana, refiriéndose así a la noticia que vincula esta salida a un pacto firmado en 2019.

Yendo aún más lejos, la presentadora asegura que "sigue siendo de la familia Berlusconi, como un hijo, como un hermano, como un tío más. Ha trabajado toda su vida profesional en Mediaset. Aquí no hay destitución".

Ahora bien, para dejar claro lo que ha supuesto Paolo Vasile para ella, le ha dedicado unas palabras tan emotivas, que suenan a despedida: "la televisión en España no habría sido igual sin él, y el día que decida y que acuerden que ha acabado este periodo que ha durado 24 años, se irá por la puerta grande. Yo le quiero agradecer personalmente su personalidad, su amistad y cómo nos ha defendido a todos los que trabajamos y dando la cara aquí en momentos difíciles".