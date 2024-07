Ana Rosa Quintana opina sobre 'Ni que fuéramos shhh': "Primero, no lo veo, segundo..."

Ana Rosa Quintana ha concedido una entrevista en 'Diario Hoy', en la que ha hablado sobre su rivalidad con el formato renacido de 'Sálvame'. La presentadora, cada vez cuenta con más competencia en la franja de la tarde en la parrilla televisiva.

A la conocida contienda con 'Y ahora Sonsoles', se acaba de sumar 'Ni que fuéramos Shhh', que ha comenzado su emisión en el canal TEN.

Este nuevo 'Sálvame', presentado por María Patiño, inició sus emisiones en las plataformas de streaming. Tras el éxito de las primeras semanas, añadieron TEN a sus canales de emisión, aterrizando de nuevo en televisión. Uno de los temas recurrentes en el programa es Ana Rosa Quintana, que fue quien sustituyó a 'Sálvame' en Telecinco.

Después de este primer año en la franja de tarde, Ana Rosa ha ofrecido una entrevista al citado medio, para valorar cómo ha funcionado esta primera temporada después de haber establecido su trayectoria en las mañanas. Durante la charla, la presentadora expresó su opinión sobre 'Ni que fuéramos Shhh':

"Pues mira, como estamos a la misma hora, primero, no lo veo, segundo, que cada uno haga lo que le parezca. Y después, como análisis, yo creo que al final tendrán que encontrar también su formato". En este sentido, la comunicadora no parece preocupada por la competencia: "Nosotros de momento seguimos igual, quiero decir, que no lo sé".