Ana Rosa Quintana y su inesperado desayuno en pleno directo

La presentadora ha desayunado churros con chocolate en pleno directo Paolo Vasile se despide de Mediaset enviando churros a su equipo

Los espectadores de El programa de Ana Rosa han visto de todo a lo largo de toda su historia, pero la emisión de esta mañana ha conseguido sorprender por el desayuno que su presentadora, Ana Rosa Quintana, ha recibido en pleno directo. Antes de pasar a hablar de los numerosos temas que tenía pendientes, la periodista ha buscado debajo de la mesa y ha sacado unos churros: "mirad por dónde voy a empezar yo".

En efecto, no has leído mal: la presentadora sacaba un vaso con chocolate y un churro y no dudaba en comérselo en directo delante de las cámaras. Evidentemente, Joaquín Prat se sorprendió tanto como nosotros, y Ana Rosa Quintana explicó por qué lo estaba haciendo: "a ver, todos los empleados de Telecinco están tomando chocolate con churros, no soy yo sola. Vasile invita a todo el mundo. Y vosotros también lo tenéis, pero sois más educados que yo":

Como Paolo Vasile se marcha de la directiva de Mediaset y será sustituido por Alessandro Salem (el nuevo consejero delegado de la sociedad Mediaset España), no hay nada mejor que unos churros para despedirse por todo lo alto.