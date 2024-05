Ana Rosa Quintana carga contra Ángel Cristo Jr. por su comentario hacia Sofía Cristo

La salida de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes 2024' todavía está dando mucho que hablar. El concursante fue expulsado por la organización después de saltarse el perímetro de seguridad de la playa y desaparecer durante más de tres horas.

Además, el hijo del domador ha mostrado una actitud desafiante durante su participación, dando pie a que muchos espectadores piensen que forzaba su salida.

Durante sus días en Honduras, prácticamente no ha mencionado a su familia, algo que ha cambiado en su llegada a España. En Madrid, no dudó en mencionar a Bárbara Rey, expresando que no tiene miedo a una posible demanda. No obstante, el recado que ha dedicado a su hermana, Sofía Cristo, ha sido el que ha suscitado la crítica de Ana Rosa Quintana.

"Yo lo único que puedo decir de mi hermana es que ella está en una lucha interna constante desde que se recuperó y yo no quiero que ella en ningún momento nadie le pueda afectar y pueda tener una recaída", comenzaba diciendo Ángel Cristo Jr., refiriéndose a las drogas. "Sé que está fuerte, que ni se lo plantea, pero hay que entender que yo creo que ella debería alejarse de todo lo que cause estrés, cualquier circunstancia televisiva o exposición pública... No quiero que ella pueda recaer", afirmaba.

Después de este comentario, la presentadora de 'TardeAR' ha decidido contestarle. "Ángel ya no está en la guerra diaria de ‘Supervivientes’ pero no acaba de encontrar la paz y mucho menos si le hablan de su madre y su hermana. Es verdad que si ni Bárbara ni Sofía parecen dispuestas a levantar la bandera blanca, pues él parece que tampoco", decía al principio.

"Yo no dudo que tenga pruebas, yo no dudo del testimonio de su infancia aunque lo ha llevado un poco al límite. Ahora, lo que ha dicho de su hermana me parece miserable", aseguraba Ana Rosa, que no ha dudado en salir en defensa de Sofía Cristo. "Una chica que ha salido, con lo que cuesta salir de una adicción, que se dedica a ayudar a los demás, que es una tía trabajadora y estupenda, que le diga que no se estrese para que no vuelva a recaer es como recordar: ¡Me parece muy miserable!".