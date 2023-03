Ana Rosa, contra la manifestación del 8M: "No me siento identificada con este feminismo"

La periodista ha mostrado su opinión sobre los actos por el Día de la Mujer

Ana Rosa Quintana se ha pronunciado en su programa de este lunes, 6 de marzo, sobre las manifestaciones que se realizarán el próximo 8 de marzo por el Día de la Mujer. Además, la presentadora de Telecinco ha utilizado su editorial diario para lanzarle un nuevo dardo al Gobierno de coalición por sus discrepancias en torno a la ley del 'solo sí es sí'.

"Se acerca el 8 de marzo, Día de la Mujer, y el Gobierno más feminista de la historia debate cómo justificar los beneficios a violadores a cuenta de la ley del solo sí es sí y de las francachelas del Tito Berni", ha comenzado diciendo la conductora de 'El programa de Ana Rosa'.

En la mesa política, mientras los colaboradores debatían sobre las manifestaciones del 8M, José María Olmo ha afirmado que "hay una parte muy importante de la población que ha dejado de sentirse identificada con estas convocatorias". "Si añadimos la guerra interna del PSOE y Podemos, pues creo que es más difícil todavía convertirlo en algo hegemónico", ha añadido.

Ana Rosa no ha dudado en sumarse al debate para compartir su opinión personal. "En el 2019 todas las mujeres salimos a la calle. Todas las mujeres", decía antes de recibir una réplica por parte de la periodista Pilar Santos: "Yo he salido cada año después también". "Pues yo ya no", ha insistido Ana Rosa para, seguidamente, tratar de justificar su postura.

"Cuando se ha instrumentalizado por una parte del partido, no. Fuimos todas de la mano. De izquierdas, extrema izquierda, de derechas, de más de derechas, de centro... Todas las mujeres fuimos a la calle", ha continuado diciendo Ana Rosa para zanjar: "Fue el único día que no se emitió el programa en 18 años. Y ahora, yo no me siento identificada con este feminismo".