Ana Rosa, en el Día contra el Cáncer de Mama: "No somos heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos"

La presentadora ha hecho un alegato tras finalizar su tratamiento contra la enfermedad

Este miércoles, 19 de octubre, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Ana Rosa Quintana, que la semana pasada volvió al trabajo tras finalizar su tratamiento contra la enfermedad, ha aprovechado el arranque de 'El programa de AR' para compartir un discurso dirigido a todas las mujeres que padecen este tipo de tumor, uno de los más comunes en nuestro país.

La presentadora ha comenzado diciendo que se trata de una enfermedad "que golpea a miles de mujeres" y ha recordado que de ella se sale "con seguimiento y controles adecuados".

"Cuando escuchas 'cáncer de mama' de la boca de un médico te preguntas: ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo se lo cuento a mi familia? No hay certezas, solo incertidumbre", ha continuado diciendo Ana Rosa cuando se cumple un año desde que recibiera el diagnóstico que la ha mantenido apartada de la televisión.

Asimismo, la periodista ha recordado unas palabras de la actriz Olivia Newton-John: "Después de 30 años padeciendo cáncer de mama, decía que es necesario cambiar la narrativa bélica". "La palabra 'lucha' conlleva un discurso de triunfo o derrota y no es justo. No somos valientes ni heroínas, somos mujeres con derecho a quejarnos", ha declarado.

"El cáncer no te define como persona ni como mujer. Cáncer no es un apellido, es una circunstancia. Le puede pasar a cualquiera, es la vida. Detrás de la palabra cáncer hay mujeres no guerreras ni soldados, nuestra curación no depende de un coraje sobrehumano, depende de la ciencia y de nuestro entorno", ha finalizado antes de pasar a otros asuntos del día.