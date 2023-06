Ana Obregón le lanza un mensaje a Alessandro Lequio: "Tu nieta está deseando conocerte"

"Es tu familia y está deseando conocer a su abuelo", le dijo la actriz a su expareja en 'El programa de Ana Rosa'

Ana Obregón ha reaparecido este miércoles ante los medios de comunicación para presentar 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro".

"Mi hijo me enseñó que todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad. Eso es lo único que he hecho desde que mi hijo se fue, intentar hacer con amor todo lo que le hubiera gustado", ha comenzado diciendo Obregón.

Emocionada y con la voz entrecortada, ha explicado que tuvo que esperar dos años para leer lo que había empezado a escribir Aless: "Vi el talento tan increíble que tenía mi hijo para escribir. Qué mierda que el cáncer le arrebatara ese futuro tan brillante". "Esta obra es un homenaje a mi hijo, pero también a todos los valientes que con coraje luchan por vivir. Esta obra inspira a darnos cuenta de que la vida no está tan garantizada para nadie", ha asegurado.

Obregón ha explicado que, con el lanzamiento del libro, cierra los tres deseos que tenía su hijo. "El primero de ellos era, sobre todo, tener una hija. El segundo, que se publicara su libro. Y el tercero, hacer una fundación con su nombre", ha recordado: "Ana Sandra es un milagro. Es lo que más deseaba mi hijo, era su deseo de siempre. Justo dos semanas antes fue lo que nos pidió".

Uno de los aspectos más llamativos ha llegado cuando una redactora de 'El programa de Ana Rosa' ha tomado el turno de palabra para hablar con Obregón. La bióloga ha aprovechado el momento para mirar a cámara y dedicarle unas palabras a la presentadora de Telecinco, que emitía en directo la rueda de prensa: "Me alegro un montón de que estés perfecta, sé por experiencia propia lo que es eso".

Pero además, también se ha dirigido a Alessandro Lequio, que ha escuchado desde plató sus palabras: "Llevo un mes que no me escribes ni nada, entonces no sé lo que te pasa". "Decirte que tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia y está deseando conocer a su abuelo", le ha lanzado al colaborador, que más adelante ha respondido: "No quiero compartir con España todo lo que yo haga. Lo que yo haga o no haga con esa criatura es cosa mía y de mis amigos, creo que es comprensible".