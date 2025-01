Ana Obregón deja plantado a 'Espejo Público' tras la polémica con Nia: "Se había comprometido"

La controversia entre Ana Obregón y Nia Correia, iniciada tras las declaraciones del presentador de las Campanadas canarias Roberto Herrera en un podcast ha generado un nuevo episodio. En la emisión de este martes 21 de enero, 'Espejo público' abordó el tema y lamentó que Obregón no cumpliera con el compromiso de intervenir en directo para dar su versión.

Según explicó la colaboradora Gema López, “Ana Obregón se había comprometido a entrar hoy en directo en este programa. Recordáis que ayer habló con Pilar Vidal y se había comprometido a estar hoy en directo. La estamos llamando y tiene el teléfono apagado. Debe estar o trabajando o descansando”.

Durante el programa, presentado por Susanna Griso, se repasaron las diferentes versiones del conflicto. Desde las palabras iniciales de Herrera, quien apuntó a un supuesto mal trato hacia Correia durante la grabación del spot de las Campanadas, hasta las declaraciones de Obregón en 'Y ahora, Sonsoles', donde pidió “paz” a la cantante y atribuyó las acusaciones a una estrategia de promoción.

La presentadora del espacio, por su parte, destacó que esta es la primera vez que escucha críticas hacia la actitud de Obregón en sus 25 años en Antena 3: "Es la primera vez que escucho una queja respecto a la profesionalidad o al trato que da al equipo Ana Obregón". Según muchos compañeros, la actriz siempre ha tenido buena fama entre la gente de la profesión.

Pese a no intervenir en 'Espejo Público', Obregón sí atendió a las agencias Europa Press y GTRES a la salida de los estudios de Atresmedia, reiterando su postura sobre Herrera. “No esperaba para nada eso de Roberto, pero se entiende. Empieza un programa y se tiene que dar publicidad. Pero darse publicidad a base de hacer daño a una mujer que ha pasado lo que yo he pasado creo que no es bueno”, declaró.