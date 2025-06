Ana Obregón apoya a Paloma Lago en su momento más complicado: "La creo firmemente"

Paloma Lago se ha situado en el epicentro de la actualidad, tras hacerse público que el pasado mes de enero denunció por una presunta agresión sexual de Alfonso Villares, consejero de Mar de la Xunta de Galicia, que ya ha dimitido de su cargo y ha declarado a los medios que es inocente.

Mientras se espera que la modelo conceda declaraciones para esclarecer lo ocurrido, ya ha salido una persona muy cercana a ella desde hace décadas para sacar la cara por ella y mostrarle todo su apoyo: Ana Obregón.

La presentadora, cuya última participación en televisión fue como concursante de 'Mask Singer’, talent de Antena 3 en el que ya había sido investigadora, fue una de las invitadas a la fiesta de inauguración de Casa Mo Solea, de Multiópticas, donde se mostró a disposición de su excuñada para lo que necesite.

"Es un tema muy delicado, nos ha sorprendido sido a todos. Estuvo casada con mi hermano 10 años, todos la tenemos un cariño enorme, su hijo es mi ahijado y por todos ellos lo único que quiero pedir es respeto y que se eviten las especulaciones. Que la policía investigue y los jueces dicten sentencia. Pero yo creo firmemente a Paloma", declaró.

Preguntada por los periodistas presentes en el evento, Obregón quiso ser prudente uña no aportar demasiados datos para no entorpecer la investigación del caso: "No voy a decir si he hablado con ella o no, pero si puedo decir que la denuncia la puso en enero y ella está tranquila. Ha hecho lo que toda mujer debe hacer. Las mujeres no tienen que tener miedo y en estos casos tienen que denunciar. Encima Paloma está de duelo, porque su padre murió hace 4 meses y ella lo está pasando muy mal por eso. Ella ahora necesita tranquilidad. Ella confía en sus abogados, no quiere especulaciones. Son casos difíciles de probar pero que la policía investigue y sean los jueces los que decidan".