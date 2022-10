Ana María Aldón se pronuncia sobre Patricia Donoso, la supuesta amante de Ortega Cano

Patricia Donoso afirma haber mantenido un romance con el ex torero mientras Ana María estaba embarazada Emma García aseguró que la relación que Donoso explicó no incluía sexo

Ana María Aldón volvió a sentarse ayer en Fiesta, el nuevo programa de Emma García para los fines de semana de Telecinco, y respondió a las últimas declaraciones de Patricia Donoso, supuesta amante de Ortega Cano mientras Ana María estaba embarazada de su hijo. Sin duda alguna, lo más comentado fue la respuesta de la colaboradora del formato a una mujer que aseguró que no mantuvo relación sexual alguna con el ex torero.

"¿Una relación sin sexo? ¿Eso qué es?", preguntó de forma irónica y conteniendo la risa Ana María Aldón. Además, añadió: "no sé las pruebas que tendrá. Me da la risa". Es cierto que la colaboradora de Fiesta no parecía preocupada en absoluto por esta supuesta relación, explicando que el ex torero es una persona muy cariñosa cuando habla con otras mujeres: "les gusta decirles 'Qué guapa'. Desde la distancia ha podido parecerla a ella que fuera un roneo".

Sí que le preocupa la forma en la que su todavía marido ha respondido a estas declaraciones: "no me gusta verle así, cuando se altera. Prefiero que esté tranquilo y no vea nada. Que no se tome las cosas tan mal". Y es que Ortega Cano volvió a entrar a Sálvame muy alterado mientras Patricia Donoso contaba su versión de los hechos.