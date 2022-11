El amor triunfa en First Dates entre dos jóvenes actores porno

Javier y Elina compartían profesión y su cita ha ido cada vez mejor en cuanto lo han sabido Ambos estaban acostumbrados al desamor, pero parece que eso ya no va a ser así

Javier y Elina han tenido una cita increíble dentro de First Dates. Ambos eran actores porno, pero al principio ninguno de los dos lo sabía. Javier ha ido al restaurante en busca de una chica que entendiera su trabajo y la verdad es que no solo lo ha entendido, sino que comparten profesión. Elina por su parte ha ido al restaurante convencida que era la última oportunidad que tenía para encontrar el amor, y vaya que si lo ha encontrado.

Javier es modelo erótico, o al menos eso le dijo a sus padres, y quiere una chica al lado que no sea pesimista, “eso no me gusta nada” decía. Contaba triste que estaba acostumbrado a que las chicas salieran corriendo cada vez que les contaba a qué se dedicaba. Elina por su parte quería encontrar el amor y parece que lo ha hecho. Cuando ambos se han visto se han encantado, más con el acento andaluz de él.

Al final ambos estaban muy felices por lo que habían visto y no han dudado en dejarse llevar en el reservado. Él, diabético, ha probado de los labios de Elina el chocolate del postre. A partir de ahí los dos han tenido claro que querían repetir en una segunda cita. Elina ha sentido que la llave de su corazón ha vuelto a abrirse. Así que, que viva el amor.