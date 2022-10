Amalia en First Dates: “Me gusta decir que soy ‘transmaricabibollo’”

Amalia y Anta dos solteras de First Dates se han encantado nada más verse Ambas se han definido a nivel sexual como trans no binarias

En First Dates va gente de toda clase y condición, allí hay espacio para toda persona que quiera apostar por el amor. Este ha sido el caso de Amalia y Anta, dos chicas trans que buscaban a alguien no binario que comprendiera su forma de ver la vida. A las dos les ha dado igual el pronombre pero estaban de acuerdo que no quieren relaciones no monógamas. Anta se ha presentado diciendo que prefiere a las chicas, se considera una misma pero no en los estándares que se consideran clásicos dentro de la feminidad.

Amalia no se ha identificado con nada en especial “no me llames señorita o señora” ha dicho. Así mismo se ha definido como “transmaricabibollo, todo porque junto se anulan”. Al ver a Anta le ha gustado desde el primer momento por verla como alguien alternativa. Anta por su parte Amalia le ha parecido “cuqui”. Por otro lado, entre las dos hay una diferencia de edad, pero parece que no ha importado en lo más mínimo.

En cuanto a relaciones, las dos han tenido claro que no querían ser monógamas. En una de las relaciones anteriores lo único que pusieron de límite era no tener relaciones sexuales con los amigos de ambas. Se han gustado tanto que en el reservado han dicho un sí rotundo.