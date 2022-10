Álvaro Boix, el nuevo tentador de La isla de las tentaciones 5, que no es tan nuevo

El ex de Rosario se convierte en el nuevo tentador VIP del programa Antes de su llegada, las chicas se pusieron muy nerviosas

Si eres fan de La isla de las tentaciones, conocerás de sobra quién es Álvaro Boix, es de Rosario Cerdán y uno de los principales protagonistas de la cuarta edición. Cómo ya es habitual en el formato, El debate de las tentaciones reveló la identidad del segundo soltero VIP que llegará a la isla para ponerlo todo patas arriba, y no será otro que el mismísimo Álvaro Boix.

Sorprendentemente, las chicas estaban muy nerviosas ante la inminente llegada de un nuevo soltero que podría convertirse en la tentación de alguna de ellas. Pero cuando llegó Álvaro al lugar en el que se encontraban, la tranquilidad comenzó a reinar. Eso sí, además de confirmar su felicidad por reencontrarse con Sandra Barneda en este paraíso, también dejó claro que su intención es encontrar lo que perdió en La isla de las tentaciones: el amor verdadero.

"He venido hasta aquí una vez más para ver si me enamoro o vuelvo a recuperar eso que perdí aquí. Me parecen todas muy guapas, y hay una a la que conozco, a Laura", adelantó Álvaro. Por lo tanto, nuevas relaciones que se generan fuera del programa y que pueden encender la mecha dentro.

Por su parte, Rosario aseguró desde el plató que su ex novio es "el mejor tentador que habéis podido meter, porque no tiene tipo. Le gustan altas, bajas, morenas rubias, como sea...".