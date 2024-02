Alonso Caparrós denuncia el acoso sexual que recibió de un director: "Está todo basado en una relación de poder"

Los escándalos publicados en los últimos días sobre Gérard Depardieu han sacudido el mundo del periodismo y el famoseo. Raro es el programa o la tertulia que no le ha dedicado un espacio a hablar del tema, incluido el 'Espejo Público' de Antena 3.

El programa que presenta cada mañana Susanna Griso arrancó su sección de crónica social junto a Gema López hablando del tema y dando voz a Alonso Caparrós, uno de sus colaboradores que narró por primera vez un oscuro episodio de su vida.

"Yo tendría unos 20 años, así que habrán pasado como 30 años, y yo estaba empezando en el cine y la televisión", ha empezado a contextualizar el colaborador, quien además ha hecho hincapié en que su experiencia fue con un director de cine "de la élite".

"Lo conozco primero en un evento y después vuelvo a coincidir con él una segunda vez, porque yo trabajaba entonces de reportero. Vamos charlando y me propone una cena en la que voy a hablar de mi esperanza como actor, a venderme y a contarle que estoy empezando como actor. Ahí comienza un intercambio, en el que me dice que sí, que lo suyo es que hagamos una prueba, te veamos y seguimos charlando sobre un posible futuro. En esa misma cena, después de tomar algo, me invita a su casa y entonces allí estamos tomando algo hasta que llega un momento en el que hay una propuesta clara", apunta el tertuliano.

Justo después aclaró que esta propuesta consistía en una relación sexual. Tras ese momento, Caparrós asegura que decide marcharse, pero que un sentimiento lo atormentó días después: "¿Qué ha pasado? ¿Esto lo he provocado yo? ¿Por qué ha sucedido? Y la sensación de que está todo basado en una relación de poder. Pase lo que pase, tienes claro que eso no es una atracción sincera, porque si viene alguien y me dice: '¿Quieres algo?'. Pues dices: 'Pues sí o pues no', pero aquí después de esta negativa se corta toda la relación profesional".

Si bien es cierto que el nombre no se hizo público en ningún momento, su compañero Gema López aseguró que si cualquier persona de la calle da diez nombres de directores españoles, el responsable de esta situación saldría seguro.