Almudena se va de First Dates con un soltero que no sabe ni hacer espaguetis

Almudena y José María han salido de la mano después de que hayan compartido una cordial cita Almudena se ha definido como una mujer muy cotilla

Almudena ha ido a First Dates en busca de una persona especial con la que compartir su vida. Allí se ha encontrado con José María, el tipico soltero que en las aplicaciones para ligar se quita años de encima. Sin embargo, los dos han decidido sentarse a cenar y compartir una agradable velada contándose cosas de sus respectivas vidas.

Almudena se considera muy cotilla. “Soy la vieja del visillo de mi barrio” decía sin inmutarse a la cámara. Así pues, las preguntas han partido sobre todo de ella. José María ha respondido a todo lo que se le ha preguntado. La última relación que tuvo no sabe por qué acabó, Almudena lo ha achacado a que a lo mejor no era bueno en la cama. Así mismo cuando le ha preguntado si sabía cocinar este ha dicho que no. No sabía hacer ni unos espaguetis ha comentado.

Pese a que las partes negativas de José María estaban sobre la mesa ella no ha tenido reparos en decir que sí a una segunda cita. El soltero estaba encantado, así que, así han quedado.