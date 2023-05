Alma Bollo estalla de nuevo en 'Supervivientes': "Meterse la recompensa por el culo"

La hija de Raquel Bollo no se tomó nada bien que Bosco, con el que se ha distanciado recientemente, tomase las recompensas que tenían coger en el mar

Alma vuelve a explotar en esta edición de 'Supervivientes'. La hija de Raquel Bollo no se tomó nada bien que Bosco, con el que se ha distanciado recientemente, tomase las recompensas que tenían coger en el mar en la prueba que se disputó en 'Conexión Honduras' al nada más rápido: "No las quiero, que se las queden ellos".

"Está es la clase de compañeros que hay. Me da mucho coraje que esta sea la clase de compañeros que hay en ‘Supervivientes’. Es una recompensa para todos y hay gente que nada más rápido, ¿cómo puede ser que veas a tu compañera llegando a una boya y te la quiten?", afirmó Bollo bastante afectada por lo que había sucedido.

Por su parte, Bosco intentó defenderse asegurando que le había dado dos recompensa, solo teniendo una más que ella, algo que Alma le replicó: "Da igual que me des. Es el hecho del egoísmo tío. Viene tu compañero Artur por detrás cuando te estoy diciendo "Bosco me estás quitando todas" y vas y le sueltas una boya".

"Que no le he soltado nada. ¿Por qué mientes Alma? Por favor no seas así. Me está dando asco esto que estás haciendo así, Alma. ¡Qué mala eres!", explotó también Bosco. "¿Cómo voy a disfrutar si me habéis quitado las boyas? ¿Cómo disfruto? No es justo tío. Meterse la recompensa por el culo, así de claro os lo digo. Dais asco, de verdad", dijo Alma.

"Yo solo veo bolas, bolas y cogía bolas. No te he visto, solo he escuchado gritos y de repente he cogido bolas y te he dado. No sé qué quieres más que haga", dijo Bosco. "Espero que la gente lo vea y se dé cuenta y vea la clase de compañeros egoístas con la que convivimos habitualmente", comentó Alma, volviendo a recalcar que no era una cuestión de que le diese: "Es de compañerismo que estamos sobreviviendo ¿No os dais cuenta? Que esto es una aventura aparte de para competir, para ser compañeros y sobrevivir".