Alfred García revela cuál ha sido su peor momento en 'Tu cara me suena 10'

Alfred García no fue finalmente el gran triunfador de la noche El concursante esperaba arrasar con su excelente imitación

Una de las voces más especiales de Tu cara me suena 10 es la de Alfred García, concursante que sigue sin explotar todo su potencial por estar siempre en el límite de la versión y la imitación. Sin embargo, en el último programa lo tenía todo a su favor: la ruleta le regaló Stephen Sanchez, con la canción Until I found you, y todos pensábamos que sería el ganador de la noche. Sin embargo, Alfred quedó decepcionado...

El cantante catalán, como si de un videoclip se tratase, apareció como si se tratase de Elvis Presley para intentar ligar con una preciosa Marilyn Monroe. El programa le situó en una magnífica puesta en escena, con coche descapotable incluido. ¿Y si esa escena en el vehículo inspiró a Alfred García para la puesta en escena que preparó en el Benidorm Fest 2023?

Entonces, si todo era tan perfecto... ¿Por qué no ganó Alfred García? Primero, recibió la máxima puntuación por parte de todos los miembros del jurado (pleno de 12). Sin embargo, el público le otorgó tan solo 11 puntos, mientras que los 12 fueron a parar a Miriam Rodríguez (quien consiguió 11 puntos por parte del jurado).

Sí, hubo empate, pero Tu cara me suena tiene unas normas: desempata el público, por ello ganó Miriam Rodríguez. Una auténtica pena, porque esta semana era sin duda para Alfred García.