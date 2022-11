Alfonso y su "pibonmalgia" no consiguen convencer a su cita en First Dates

Alfonso y Susana no han congeniado, sobre todo Susana que no ha caído ante sus encantos Las bromas de Alfonso sobre su atractivo no le han hecho mucha gracia a su cita

Susana y Alfonso no han congeniado de ninguna forma dentro de First Dates. Los dos solteros tenían muy pocas cosas en común, sobre todo Susana con él. La soltera ha acabado un poco hasta el moño de tantas bromas y de tantos comentarios egocentricos que solo han que ella tenga bien claro que no quiere compartir nada con una persona así. Alfonso decía que sufría de "Pibonmalgia: “No tengo tableta, no soy fuerte, pero guapo soy de cojones”.

Esta clase de bromas, que han sido reiterativas durante toda la noche, han hecho querer huir a Susana, la cual no ha tardado en tacharlo de "plasta" por las mismas. Es más, Alfonso no ha parado de hacer este tipo de bromas: “Yo me he quitado los espejos porque decía que en mi casa había un tío más guapo que yo… Y resulta que era yo”.

Al final, claro está, en la decisión final, Susana ha tenido muy claro que no quería volver a verlo ni en pintura. No sabemos si Alfonso padece de Pibonmalgia, lo que sí sabemos es que se ha llevado a casa unas calabazas del tamaño de su ego. Tendrá para hacerse cremas y purés bastante tiempo.