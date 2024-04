Alfonso Arús, sin pelos en la lengua al hablar de uno de sus colaboradores: "Ni dinero, ni sexo"

Durante uno de los últimos programas matinales de 'Aruseros', se desató un intenso debate sobre un vídeo viral que ha circulado en redes sociales últimamente. En la citada publicación, una mujer explica que para alcanzar la felicidad máxima, una mujer necesita la presencia de tres amor: uno para proporcionar amor, otro para satisfacer sus necesidades sexuales y otro para mantenerla en lo económico.

La discusión en el plató comenzó cuando Patricia Benítez, una de las colaboradoras del programa, expresó su total acuerdo con las palabras de la mujer del video. Benítez argumentó que es difícil encontrar a alguien que reúna todas esas cualidades en una sola persona, y que por lo tanto, tener tres hombres especializados en cada área sería ideal.

Sin embargo, las opiniones dispares no tardaron en aparecer. Al visualizar unas imágenes de David Broc, otro colaborador habitual del programa, los presentes no pudieron evitar reírse. Alfonso Arús, el presentador, aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta hacia Broc, sugiriendo que él sería el indicado para proporcionar amor, pero no necesariamente el dinero o el sexo.

"Broc sería el buena persona. Si tenemos que diferenciar a los en estos tres grupos, Broc estaría en que puede dar amor porque ni dinero ni sexo", fueron las palabras exactas que empleó Alfonso Arús para referirse con cariño a su colaborador.