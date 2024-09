Alfonso Arús opina sobre la separación de Álvaro Morata y Alice Campello en 'Aruseros'

El regreso de Alfonso Arús al programa 'Aruseros', el pasado lunes 26 de agosto de 2024, no pasó desapercibido. Con su característico humor y estilo directo, el presentador no dudó en comentar uno de los temas más candentes del momento: la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello. Durante el segundo programa de la séptima temporada, en una de las secciones favoritas del público presentada por su hijo, Arthur Arús, se mostraron unas imágenes del futbolista visitando a sus compañeros de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas.

La cara de Morata en las imágenes no dejó indiferente a nadie en el plató. Era evidente que el delantero no estaba atravesando su mejor momento después de anunciar su separación de la conocida influencer italiana, Alice Campello. Ante esta situación, Alfonso Arús no perdió la oportunidad de pronunciarse sobre el tema, lanzando un comentario que arrancó risas y alguna que otra reflexión. "Viendo la cara de Morata, creo que le estaban animando más a él que él al resto", comentó Arthur. A lo que Alfonso Arús añadió con su toque habitual: "Vaya fregao tienes con la Campello".

La separación entre Morata y Campello ha sido un tema recurrente en los medios, especialmente por la sorpresa que generó entre sus seguidores. Se trataba de una de las parejas más admiradas en el ámbito deportivo, lo que hizo que la noticia cayera como un balde de agua fría. Desde entonces, los rumores sobre los motivos de la ruptura no han dejado de circular. Uno de los más sonados fue una supuesta infidelidad del jugador en Marbella, aunque Alice Campello se encargó de desmentirlo en varias ocasiones, intentando poner fin a las especulaciones.

En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el tema ha generado un gran revuelo, y no son pocos los que esperan con ansias nuevas declaraciones de los protagonistas. Mientras tanto, Alfonso Arús, fiel a su estilo, sigue dando de qué hablar en 'Aruseros', mezclando la actualidad con su particular sentido del humor.