La indignación de Alfonso Arús al conocer esta norma de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

"Me parece una falta de respeto", asegura el presentador de Aruseros

Este fin de semana, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se darán el sí, quiero tras meses de dudas por una ruptura y posterior reconciliación. No han sido pocos los obstáculos que la pareja se ha encontrado por el camino, pero por fin llega el día más importante para ambos. Estarán acompañados por familiares, amigos y conocidos, y seguramente empecemos a ver ese mismo día imágenes del enlace.

Sin embargo, durante las últimas horas se han dado a conocer algunas decisiones un tanto polémicas que no han gustado demasiado a determinados sectores. Por ejemplo, la pareja no permite la entrada de teléfonos móviles a los invitados, por nada del mundo, para evitar que alguien 'reviente' la exclusiva.

Alfonso Arús, presentador de 'Aruseros', se ha mostrado muy indignado ante tal requisito: "no me interesa lo más mínimo. Siempre digo lo mismo, pero acabo hablando de la boda de Tamara Falcó. A mí me parece una falta de respeto que te requisen el móvil. Me están llamando directamente destrozador de exclusivas".

El comunicador, de forma muy tajante, zanjaba el asunto: "yo prefiero que no me inviten. Nadie es nadie para prohibir a una persona tener su teléfono móvil consigo". Ahora bien, la exclusiva está valorada en 1 millón de euros, cifra que habría pagado la revista 'Hola' para tener acceso a todo el book fotográfico. De ahí que Tamara e Íñigo tengan tanto cuidado a la hora de conseguir que nada se filtre.