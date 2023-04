Álex y Marina llegan juntos al reencuentro de 'La isla de las tentaciones' y rompen en directo

La pareja ha comentado que en el aeropuerto decidieron darse una oportunidad Manu ha entrado para revolucionar a la pareja, y es que ha provocado que rompan

Marina y Álex llegaron a 'La isla de las tentaciones' para fortalecer su relación y recuperar la confianza, pero hicieron todo lo contrario, y es que acabaron saliendo separados: ella se fue sola, y él, de la mano de Yaiza, su nuevo amor.

Este lunes en el reencuentro, seis meses después de salir de la aventura la pareja nos ha sorprendido y es que han confirmado que están juntos. Primero ha entrado Marina y ha comentado que estaba nerviosa porque le recuerda a las hogueras y "ha sido una experiencia única que cuesta mucho asimilar".

La madrileña ha explicado que en la isla "todo es bonito y perfecto". Ha confesado que el hecho de ver las primeras imágenes del acercamiento de Álex con Yaiza le hizo evadirse un poco de su relación y se acercó a Manuel porque era la persona que más le "tranquilizaba" y le hacía reír. Además, ha añadido que cuando él se fue de la villa se rompió.

La presentadora estaba hablando con Marina cuando Álex ha irrumpido. El madrileño ha explicado que fue "una experiencia dura para los dos" y que no cree que todo sea culpa suya. Al ver sus imágenes, Álex ha sentido "vergüenza" y ha asegurado que no se siente orgulloso.

La pareja ha explicado que cuando llegaron al aeropuerto hablaron, y en el viaje "pasó de todo" y decidieron volver y darse una oportunidad. Pasado un mes se enteró que el madrileño le fue infiel con otra chica y se dieron un tiempo. En ese tiempo, Marina escribió a Manu, el tentador con el que había conectado en la villa, porque "estaba dolida por Álex", y encontró en él algo que no le gustó: era un chulo y prepotente.

Manu ha entrado, y nada más entrar, el madrileño le ha preguntado si cuando quedaron pasó algo entre ellos, a lo que él le ha contestado que sí. Marina se ha enfurecido comentando que es un "mentiroso", que no han tenido nada, simplemente se han visto una vez: "No me he acostado contigo". El tentador ha explicado que se han visto dos o tres veces, y Álex se ha enfadado con la madrileña: "Estoy flipando contigo"

Yaiza, la soltera con la que Álex se fue de la mano ha confesado que ha vivido "la relación más corta de España", y que siente "frialdad" por el madrileño. Además, la andaluza ha querido dar un consejo a la pareja: "Mi consejo es que aprendáis a quereros si vais a estar juntos, y sino, que os separeis. De verdad que os vaya bien".

El madrileño ha querido acabar la relación con Marina, y ha abandonado el plató solo. Marina ha asegurado que está muy decepcionada con Álex, y que ya no quiere verle más, que le ha vuelto a fallar: "No puedo volver con una persona como él".