Álex González, actor, reconoce la importancia de los 'ritmos circadianos': "Hemos vivido toda la vida bajo el Sol"

Álex González es uno de los actores más reconocidos del mundo audiovisual español. El intérprete, conocido por haber representado a Javier Morey en El Príncipe y a Mario Mendoza en Vivir sin permiso, acudió a 'El Hormiguero' para hablar de sus últimos trabajos, como la serie 'Day one', y del momento profesional que atraviesa.

El actor explicó algunos de los rituales que sigue a nivel saludable. Por ejemplo, dormirse cuando se pone el sol y despertarse con la luz natural. Una rutina que intenta realizar cuando no está trabajando, para mejorar su salud. Su creencia se basa en los ritmos circadianos, que son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas, regulados por el 'reloj interno' en el hipotálamo del cerebro, principalmente en respuesta a la luz y oscuridad.

La mitocondria, clave en la regulación del metabolismo

Estos ritmos influyen en el sueño-vigilia, la temperatura corporal, la liberación de hormonas (melatonina/cortisol) y la digestión. "Lo que hago es aprender de gente que sabe mucho. Hasta donde estoy aprendiendo, es seguir los ritmos del Sol con el que hemos vivido miles de años y que ahora són interrumpidos con el invento de la bombilla. Nos ha dado muchas alegrías, pero también hace que se interrumpan los ritmos. Siempre que el trabajo me lo permite intento despertarme con la luz del Sol", explica.

"El centro de la célula es la mitocondria y hace la síntesis con la luz del Sol. Cuando van pasando los meses, estás cansado o triste, porque has estado con la luz azul. Yo he estado 12 años dentro de platos de televisión", considera. Las mitocondrias son orgánulos celulares presentes en eucariotas, conocidos como las "centrales energéticas" de la célula. Generan la mayor parte del trifosfato de adenosina a través de la respiración celular (ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa).

Poseen su propio ADN (materno), y además de producir energía, regulan el metabolismo, el calcio y la muerte celular. "Yo estoy probando con luz roja, te ayuda a liberar melatonina, porque simula la luz del Sol. Creo en esto, sé que es bueno con la salud y voy a seguir compartiéndolo", dice en 'El Hormiguero'.

La luz roja, cada vez más habitual en ciudadanos

Otros famosos como Marcos Llorente, también usa luz roja. Esta luz tiene menor impacto sobre ese mecanismo. De esta forma, muchos expertos recomienden reducir la luz azul por la noche y optar por tonalidades cálidas o rojizas que imiten el atardecer.

"El metabolismo depende de la luz, la hora, la temperatura, el sueño, el estado nervioso, no solo de números. Contar calorías ignora ritmo circadiano, insulina, leptina y mitocondrias", expuso en su día en Instagram el futbolista del Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas

La melatonina no solo te ayuda a dormir. Mantiene el voltaje celular y regula los canales iónicos de calcio y potasio (cáncer). Inhibe el efecto Warburg, es decir, que con suficiente melatonina, el cáncer no puede proliferar. Inhibe la aromatasa, bloqueando rutas relacionadas con el cáncer de mama. Junto con la melanina, es el antioxidante más potente del cuerpo.