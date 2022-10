Albert Solà, presunto hijo del rey emérito, en su entrevista póstuma: "Hacían pagos bien remunerados"

Albert falleció la semana pasada, cuando ya se conocía que iba a protagonizar una de las entregas del programa

La repentina muerte de Albert Solà se produjo justo una semana antes de su intervención en '¿Quién es tu padre?'. Después de varios años luchando porque se le reconociera como hijo legítimo del rey emérito Juan Carlos, estaba dispuesto a contar toda su verdad en el nuevo programa de Telecinco, pero perdió la vida de forma súbita solo unos días antes.

Sin embargo, Solà ya había grabado su entrevista, en la que contaba cómo recabó las pruebas para investigar su propia vida. Albert fue acogido en un orfanato y posteriormente fue desplazado a Ibiza, donde una familia se encargó de él durante un tiempo.

"Con el tiempo he averiguado que a la familia de Ibiza le hacían pagos bien remunerados por cuidarme", aseguraba Albert en su entrevista. A los tres años volvió a Barcelona, donde fue adoptado por otra familia. Lo más destacable de aquella época son los regalos carísimos que le hacía una misteriosa mujer de vez en cuando. Años después, descubrió que esta mujer era Mercedes de Borbón, madre del rey Juan Carlos y su presunta abuela.

Pero esa no fue su familia definitiva. Con ocho años, se fue a vivir con una familia de campesinos, pero siguió recibiendo regalos cada vez más caros como una moto o un coche. Pero sus privilegios no terminan aquí, pues Albert asegura que durante su servicio militar veía cómo se le perdonaban castigos o se le proporcionaban privilegios misteriosos. De hecho, se le colocó en primera fila durante los desfiles militares donde asistió el rey como parte de la banda musical, a pesar de que ese no era su ámbito de actuación.

De hecho, una de las últimas anécdotas de Solà es cuando un agente del CNI contactó con él, allá por el año 2007. El Centro Nacional de Inteligencia le pidió una prueba de ADN, pero el responsable del laboratorio asegura que le encargaron destruir todas las pruebas tras obtener los resultados del mismo. Cuando el resultado salió positivo, dejando claro que Albert sí era hijo de Juan Carlos, este asegura que le "pidieron que renunciara a los derechos sucesorios en favor de mi hermano, Felipe VI. Está grabado, ellos lo tienen", concluyó.