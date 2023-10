Una albaceteña en 'First Dates' desafía con sarcasmo una propuesta de mochilero por Murcia: "Parece un chiste"

Fabrice e Irene tuvieron una cita repleta de diferencias Él buscaba en su cita alguien con quien compartir una relación abierta

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Fabrice ingresó a "First Dates" con la determinación de encontrar a alguien que pudiera encajar en su relación abierta, un concepto que ha sostenido durante más de un año. En este popular programa de citas, se encontró con Irene, originaria de Albacete, quien se describía como una persona extremadamente extrovertida y amante de hacer nuevas amistades.

En lo que respecta a su relación abierta, Fabrice explicó que podrían optar por una relación monógama, pero prefieren mantenerla abierta porque sienten que tienen la capacidad de incorporar a una tercera persona, o incluso más, si así lo desean. En cuanto a los requisitos para esta tercera persona, afirmó que la principal consideración es que esta nueva incorporación debe agradar a ambos y que la armonía fluya sin problemas.

Ansioso por presentar su propuesta a Irene, Fabrice compartió el motivo de su participación en el programa: encontrar una tercera persona para enriquecer la relación abierta que comparte con su pareja. La sugerencia fue recibida con entusiasmo por Irene, quien expresó que no veía ningún problema en ello, de hecho, le pareció una idea interesante. Irene afirmó que estaría dispuesta a conocer a la nueva incorporación y considerar si congeniaban, considerándolo incluso como una ventaja.

Durante la conversación, Fabrice compartió con Irene su experiencia como mochilero junto a su pareja, una decisión que llamó la atención de la joven albaceteña. Fabrice explicó que ambos dejaron sus trabajos y utilizaron sus ahorros para viajar como mochileros, una experiencia que disfrutaron hasta que se agotaron los fondos.

Cuando Irene le preguntó sobre los destinos que visitaron, se sorprendió al escuchar que habían sido mochileros en Murcia. Su reacción de incredulidad hizo que ambos se rieran, y ella bromeó sobre la rivalidad tradicional entre los habitantes de Albacete y Murcia. A pesar de los nervios iniciales de Fabrice, Irene compartió su historial amoroso y las relaciones previas que había tenido.

La albaceteña no compartió la perspectiva espiritual que caracterizaba a Fabrice, afirmando que no le gustaba perder el tiempo en cuestiones que no le permitieran disfrutar al máximo de la vida. A raíz de esta diferencia, Irene consideró a su cita como inmaduro y propenso a divagar en exceso.

Fabrice expresó su deseo de que los tres (él, su pareja y Irene) pudieran tener una segunda cita juntos. Sin embargo, Irene respondió que no veía la posibilidad de tener una cita romántica en sentido tradicional, dado que vivían en ciudades diferentes y no creía que encajaran en términos sexuales. A pesar de ello, no descartó la idea de tomar algo juntos, manteniendo una perspectiva realista sobre la situación.