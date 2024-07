Alba Carrillo ataca de nuevo a Telecinco en redes sociales: “A la cadena ponzoñosa”

Alba Carrillo ha desaparecido de Mediaset desde que la cadena decidiera no renovar su contrato. Así, se une a la creciente lista de personalidades y famosos que han sido vetados como Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano.

Dicho esto, ha encontrado un nuevo camino en La 1, participando en todo tipo de programas como ‘D Corazón’ y concursando en otros formatos como ‘Bake Off: famosos al horno’ o ‘El Cazador’.

Debido a estos acontecimientos, Carrillo tiene muy claro que quiere dejar atrás su etapa en Telecinco y ha exigido en redes sociales que no vuelvan a mencionarla. En su comunicado les dedicaba las siguientes palabras: “Dejad de ser cínicos y sacarme en temas de los que ya no me quiero defender. Haced audiencia a vuestra costa... Hablad de las pruebas peligrosas que hacéis, de las triquiñuelas y la doble moral, pero dejadme en paz. Vosotros seguid blanqueando infieles, haciendo ‘12 meses, 12 causas’ y llevando a gente a desmembrar a sus propias madres por cuatro duros o haced docuseries y contratar a los malhechores para luego volverlos a encumbrar entre cocos”.

Además, señalaba también que continúan generando audiencia y haciendo “caja” a costa de ella. “Cansada de que cada vez que sale el programa de superviviencia (del que puedo hablar largo y tendido), me etiqueten, comenten o digan sobre el infiel. Dejadme en paz. ¿Saco otro papelito arrugado?”, señalaba Carrillo, referenciando a ‘Supervivientes All Stars’.

Por último, ha querido lanzar también una advertencia: “Y contra quien diga cosas que no pueda demostrar igual que quien me acuse de mentirosa de una cosa que vio toda España (...) Maldad es intentar blanquear a un infiel y a la santa que hicieron todo lo posible hasta que consiguieron que me quedara sin trabajo a base de amenazas de demandas. Ahora es mi turno... Basta. Quiero que Mediaset me deje en paz”.