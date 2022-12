¿Por qué Alba Carrillo ha desaparecido temporalmente de Telecinco?

El programa de Ana Rosa confirma la razón por la que Alba no está en Ya es mediodía Alba Carrillo está cuidando a su pequeño, que sufrió una caída y se fisuró la nariz

Si eres un habitual de Mediaset, y cada día te sientas en el sofá para ver Ya es mediodía, seguro que has notado que Alba Carrillo lleva unas cuantas jornadas ausentes. Además, ninguno de sus compañeros se ha pronunciado al respecto en la sección Fresh. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a la colaboradora? ¿Es una marcha definitiva de Telecinco? ¿O regresará después de Navidades?

Sorprendentemente, no ha sido hasta esta mañana cuando hemos conocido la verdadera razón por la que Alba Carrillo no está en Ya es mediodía. Joaquín Prat, presentador y colaborador de El programa de Ana Rosa, se preguntaba el paradero de su compañera en Ya es mediodía: "yo la echo de menos allí y no sé nada".

Ha sido Sandra Alado quien ha arrojado luz a esta desaparición: "yo sé que ha estado muy preocupada estas Navidades por su hijo". En este contexto, la periodista ha añadido que el pequeño "tuvo una caída muy fuerte, se fisuró la nariz y se destrozó la cara". Por ello, Alba Carrillo tomó la decisión de permanecer al lado de su hijo: "ha estado muy pendiente de él y, de momento, ese es el plano en el que ella quiere seguir, en su casa".

También existe una segunda razón por la que Alba Carrillo no está en Telecinco: "dentro de un mes tiene los exámenes del último curso de Criminología, grado que termina ya. Es su prioridad: estudiar y entrarse". ¿Volverá a corto plazo a Ya es mediodía? Todo parece indicar que hasta que no termine la carrera, no tiene la menor intención de hacerlo.