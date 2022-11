Ainhoa sobre su cita en First Dates: "tiene la edad mental de un niño de diez años"

Ainhoa y Jason han tenido sin duda una de las peores citas de First Dates Él se ha quedado boquiabierto al verla, pero ella ha quedado muy decepcionada

Jason y Ainhoa han tenido una de las peores citas que se recuerden en First Dates. Él, de 24 años, era un chico alegre y pizpireto. Según ha comentado a cámara antes de que llegara su cita: “tiene que tener muy buen cuero, ser bajita y que le gusten muchos los videojuegos”. Aunque sus ideas estaban muy clara, en cuanto Ainhoa ha cruzado el portal se ha quedado en shock: “Es guapísima, me ha dejado muy shock y se me ha quedado cara de tonto” decía.

No obstante, Ainhoa no ha sentido ni lo más mínimo por Jason. Desde el principio la cita ha ido mal y esta no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo. “No me gusta nada, vaya cosa me habéis traído, tiene la edad mental de un niño de diez años, trece siendo generosa” ha comentado ella a su propia cámara.

Con tal valoración de lo que ha visto es normal que luego, en la decisión final, ella le haya dicho que no a una segunda cita, ni si quiera a volver a verse.