Aina rechaza a Juanma en 'First Dates' y él le recrimina: "Nos hemos besado, ¿no te ha gustado?"

Este martes el programa ha juntado a Juanma y Aina El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este lunes el programa ha juntado a Juanma (36 años) y Aina (29). La soltera ha comentado que le gustan las personas abiertas y que se quieran mucho a sí mismas. Además, ha explicado que le da igual el género, pero que es mejor si "es Leo o Aries", ya que ella es Sagitario.

El comensal, que es Aries, ha asegurado que está en el mejor momento de su vida y que está preparado para empezar una relación amorosa. Al ver a su cita, ha tenido muy buena impresión: "Me gustan las coletas porque dice que tiene carácter, que es decidida y que no tiene miedo a lo que piensen de ella".

Aina también ha tenido buena impresión al conocer a Juanma: "Los tíos grandes me gustan, está bien tener a alguien que te achuche (...) Me ha gustado mucho su rollo".

Durante la cita se han dado cuenta de que se pueden entender a la perfección y de que se transmiten muy buenas energías. Aun así, el problema ha sido cuando han hablado sobre formar una familia: ella quiere tener hijos, mientras que él no. "La forma de tener hijos actualmente es difícil y mucho más complicada que antes. No quiero niños ni familia", ha asegurado el soltero.

Una vez han llegado al reservado, a él se le ha visto muy lanzado hablando de temas sexuales, y eso no ha acabado de gustarle a Aina. "Me corta eso (...) Es una persona muy lanzada". Han ido hablando, hasta que se han besado: "Lo del beso lo habría dejado un poco para más adelante".

En la decisión final, Juanma ha asegurado que quiere tener una segunda cita con Aina, pero ella ha explicado que no quiere un segundo encuentro porque él no quiere formar una familia. El soltero le ha recriminado su decisión: "Nos hemos besado, ¿no te ha gustado?", a lo que ella ha contestado: "No es que no me haya gustado, pero en el momento no lo veía adecuado para ello".