Aida no se corta hablando de su soltero en First Dates: "En la cama lo reviento"

Jordi y Aida han tenido una cita cordial, pero ella buscaba a alguien fornido y metrosexual Su cita ha quedado encantada con ella, pero Aida no ha querido seguir conociendo a su soltero

Aida ha llegado a First Dates en busca “de un hombre croissant que le hiciera olvidarse del mensaje ‘Fuck love’ que lleva tatuado en su cuerpo” no obstante, allí ha aparecido Jordi, un joven jugador de fútbol que se ha sentido maravillado con su cita. Es cierto que de croissant no tenía nada, pero él ha quedado encantado con Aida nada más verla.

Según ha comentado Aida, ella es una chica que se cuida muchísimo y estaba buscando “a un hombre grandote, tatuado y metrosexual”. Asegura que en el amor nunca le ha ido mal, aunque llevara un tatuaje en el cuello que mandaba al cuerno el amor. La cita ha ido de manera cordial durante todo el programa, sin altibajos, sin embargo ella estaba buscando otra cosa.

El perfil físico que ella esperaba no era el que tenía Jordi. Ella lo ha resumido con un “en la cama lo reviento”. Además ambos tampoco han tenido afinidad en otros temas como el sexo, se notaba que Jordi estaba algo perdido. Él ha querido repetir, pero ella ha sido clara, estaba buscando otra cosa.