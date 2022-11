Y ahora Sonsoles: Sonsoles Ónega se pronuncia sobre Valeria Vegas, la sustituta de Carmen Lomana

Valeria Vegas se suma como colaboradora en Y ahora Sonsoles "No tiene nada que ver", sentencia Sonsoles Ónega

Carmen Lomana se marchó del plató de Y ahora Sonsoles visiblemente cabreada: se sintió ninguneada, no por Sonsoles Ónega o el resto de colaboradores, sino por la escasa presencia que tuvo durante sus participaciones en el programa. No le habrían dejado hacer muchas intervenciones, y esto terminó cansando a este personaje público: "el último día yo tenía que haber salido a las 19.10 o 19.15, y eran las 19.35 y yo no había salido", explicó Carmen en el programa radiofónico Fin de semana en COPE.

El formato de Antena 3 no ha tardado en encontrar sustituta: Valeria Vegas es la nueva colaboradora de Y ahora Sonsoles, y la presentadora, Sonsoles Ónega, no ha dudado en comparar este fichaje con el de Carmen Lomana: "oye, Valeria Vegas, yo tengo que decir una cosa porque si no lo digo, no puedo. No tiene nada que ver la directora", ironizó la periodista acerca de la falta de una silla en plató.

Valeria, consciente de la pulla que envió Sonsoles a Carmen Lomana, continuó la broma: "ah, bueno, por si acaso yo hago ahora un post". Y es que la anterior colaboradora se marchó muy cabreada del formato, pero sobre todo con la directora, tal y cómo aclaró a posteriori en un post de Instagram.