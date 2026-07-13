Adriana Torrebejano humilla a Broncano en directo: "Deja ya de preguntar esta mierda"

La entrevista de Adriana Torrebejano en La Revuelta se convirtió en uno de los momentos más tensos de la temporada. Lo que empezó como una conversación distendida derivó en un choque frontal cuando David Broncano recurrió a sus dos preguntas clásicas: cuánto dinero tiene la invitada en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido recientemente.

Ante la insistencia del presentador, Torrebejano lanzó un primer corte: "Nunca tanto como tú". Pero el punto de ruptura llegó segundos después, cuando frenó la dinámica habitual con una frase que dejó al público en silencio: "Deja ya de preguntar esta mierda, David".

Broncano, visiblemente sorprendido, apenas pudo reaccionar con un "Joder, vino frontal, ¿eh?" mientras intentaba recomponer el tono de la entrevista.

"Mi cuenta bancaria y mi coño en todos los titulares, no"

La actriz explicó el motivo de su negativa: estas preguntas acaban convertidas en titulares que eclipsan cualquier contenido relevante de la entrevista. "¿Cuánto follas? ¿Cuánto dinero? A tomar por culo. Luego mi cuenta bancaria y mi coño en todos los titulares. No", afirmó con contundencia.

Broncano reconoció que "luego pasa" y recordó que los invitados pueden negarse a responder. Torrebejano insistió en que el programa debe evolucionar: "Tienes que preguntar otra cosa más interesante".

El presentador admitió que el formato ha intentado introducir cambios en otras ocasiones y prometió probar una nueva pregunta en la primera semana de la próxima temporada.

La respuesta del programa en X: provocación y división

Tras la emisión, el perfil oficial del programa en X lanzó un mensaje que avivó aún más la polémica. Con su tono habitual, el equipo preguntó a la audiencia: "¿Queréis que sigamos con las Preguntas Clásicas? Todas las temporadas lo mismo. Yo creo que ya palante, ¿no? Queremos seguir sabiendo. Esas pajas no se van a contar solas."

El comentario, tan provocador como característico del programa, dividió por completo a los seguidores: algunos defienden mantener la sección como seña de identidad, mientras otros consideran que Torrebejano ha verbalizado un cansancio generalizado.

Un formato en revisión y una temporada que cierra con polémica

El choque entre Broncano y Torrebejano no solo dejó uno de los momentos más incómodos del curso, sino que abrió un debate real sobre el futuro de las preguntas clásicas.

Con la temporada a punto de terminar y el programa preparando su traslado al Teatro Arlequín, La Revuelta se enfrenta a una decisión clave: mantener su fórmula tradicional o reformular una dinámica que ya no funciona igual para todos.