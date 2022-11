El adiós televisivo de Iñaki Gabilondo en Movistar Plus+: "No quería que lo último tuviese sabor a vinagre"

El periodista se despide de la televisión con un documental que repasa la historia de España

Tras casi 60 años de trayectoria, Iñaki Gabilondo se despide de la televisión con un nuevo programa para Movistar Plus+. La plataforma acaba de estrenar '¿Qué (diablos) es España?', un formato que repasa la historia de nuestro país mirando también hacia el futuro.

A la presentación del espacio acudieron este miércoles amigos y compañeros del comunicador como Luis del Olmo, El Gran Wyoming o Nieves Herrero. Tampoco se perdieron el evento otros profesionales como Javier González Ferrari, Alfredo Relaño, Inés Ballester, Isaías Lafuente, Miguel Ángel Oliver o la bailaora María Pagés.

'Cuándo ya no esté. El mundo dentro de 25 años', 'La vista atrás' o 'Volver para ser otros' son algunos de los proyectos que ha presentado Gabilondo durante los últimos años en Movistar Plus+. Una relación profesional que definió ayer como "una especie de regalo de fin de vida y de prolongación de profesión". "He hecho cosas que me han abierto perspectivas técnicas profundas y que me permitían hacer preguntas que en el día a día de mi trabajo en la radio no podía hacer", aseguró.

"Quería que lo último que hiciese no tuviese sabor a vinagre", añadió sobre su nuevo trabajo en la plataforma: "No tenemos derecho a trasmitir a las generaciones siguientes nuestra sabiduría convertida en avinagramiento y cinismo".

"En este documental se habla serenamente sobre España con gente que no representa a nadie. Ahí quedan algunas muestras sin valor para ver si alguien quiere continuar seriada la conversación que España siempre tiene pendiente", apuntó Gabilondo.

El periodista estuvo acompañado por directivos de Movistar Plus+ y de La Caña Brothers, responsable del formato. "El diablos (del título) es muy interesante porque refleja todas las impresiones de cada uno cuándo está pensando en qué es España", comentó Alfonso Cortés-Cavanillas, CEO de la productora.

"Se planteaba mucho la conversación, casi de pueblo, de salir a la calle y sentarte en una terraza a conversar. Ese punto lo conseguimos con unas sillas rojas que los invitados llevan a los diferentes sitios donde hablan (...) Hay muchas visiones y muchas mentalidades diferentes que queríamos mostrar", declaró.

¿Qué (diablos) es España?

¿Hasta qué punto la Reconquista y la Contrarreforma han determinado nuestro presente? ¿Qué pecados arrastramos de los que nunca fuimos absueltos? ¿Cuáles han sido nuestros mejores momentos históricos? ¿Es España el país de las oportunidades perdidas? ¿Es España un país invertebrado o invertebrable? ¿Carecemos de un proyecto nacional y de una visión de futuro?

Con preguntas como estas, Iñaki Gabilondo propone una profunda reflexión sobre esta España suya y nuestra, y nos invita a pensar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras fortalezas y debilidades cómo país y sobre los problemas de hoy y de antes que ahora resurgen con fuerza.

Para entender qué somos y hacia dónde vamos, Iñaki Gabilondo conversa con algunas de las personalidades más influyentes del país: María Elvira Roca (historiadora), Antonio Muñoz Molina (escritor), José María Ridao (diplomático), Daniel Innerarity (filósofo), David Broncano (cómico), Jordi Amat (historiador y escritor), Cayetana Álvarez de Toledo (política), Elizabeth Duval (escritora y activista), Jorge Valdano (ex futbolista y comentarista deportivo), Juan José Álvarez Rubio (jurista), José Álvarez Junco (historiador), Pedro Duque (ex astronauta y ex ministro), José Andrés (chef), Isabel Coixet (cineasta) y David Trueba (cineasta y escritor).