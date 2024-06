Adara Molinero, abandono sorpresa en 'Supervivientes All Stars'

Partía como una de las concursantes favoritas a ganar en 'Supervivientes All Stars', pero el camino de Adara Molinero en el nuevo concurso de Telecinco ha finalizado antes de lo previsto.

Compartiendo protagonismo con Sofía Suescun, Olga Moreno, Alejandro Nieto o Abraham García, la participante ha abandonado el programa después de sufrir un ataque de pánico en directo y no poder saltar desde el helicóptero cómo si han hecho el resto de sus compañeros.

El drama tuvo su origen en el salto desde el helicóptero de una Adara Molinero que recordó desde una gran altura las consecuencias que sufrió tras haber estado previamente 4 meses en Honduras. En ese momento, la concursante afirmó negarse a vivir una situación similar y decidió abandonar el concurso.

Jorge Javier Vázquez, desde el plató, le lanzó un mensaje tranquilizador a Adara Molinero: "vamos a hacer algo. No ponemos en marcha y al llegar allí decides. Si quieres abandonar no hay problema. Eres libre". Ni siquiera el apoyo de su compañero Bosco Martínez-Bordiú le animó a saltar desde el helicóptero: "siento pánico. Me da miedo el hambre, el estar tirada en la arena... Es durísimo".

El helicóptero volvió al helipuerto y a priori Adara Molinero abandonó el concurso aunque el domingo todo puede cambiar. El programa volverá a hablar con la concursante y entonces se tomará una decisión, ya sí, vinculante.