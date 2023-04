Adara, más emocionada que nunca por esto que echa en falta en Supervivientes 2023

La concursante ha confesado a sus compañeros qué echa de menos "Sentarme, relajarme, hora de la cena, con mi cachorrito durmiendo", ha recordado Adara

Adara Molinero tiene claro que no va a hablar demasiado de su vida privada en Supervivientes 2023, y por el momento, ha cumplido con su palabra. De esta forma, la concursante se ha centrado en el reto que tiene por delante, sin mencionar a nada ni nadie del exterior. Pero en esta ocasión, le ha sido imposible no acordarse de su hijo, a quien echa de menos como es evidente, pero sobre todo, un momento en concreto del día.

"Sentarme, relajarme a la hora de la cena, con mi cachorrito durmiendo. Voy, le miro... Está precioso, despensa llena, termino de ver la tele, me duermo y le abrazo. Y él me pasa su mini bracito por encima", relata una emocionadísima Adara Molinero a punto de llorar. Este es el momento del día que más disfruta junto a su hijo, de ahí que se haya acordado de él ahora que está más sensible por haberse salvado una semana más de la expulsión.

Es cierto que en anteriores realities la concursante sí que ha hablado de su vida privada, pero en Supervivientes 2023 quiere centrarse en disfrutar de la experiencia. En estas semanas, ha mencionado poco su parcela amorosa, acordándose sobre todo de su pequeño. Es normal, porque Adara es ante todo madre y estar tanto tiempo separada de su hijo debe ser, cuanto menos, complicado.