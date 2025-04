Una actriz de 'Merlí' desvela que lleva 14 años viviendo como okupa: también lo era mientras trabajaba en la serie

La actriz Patrícia Bargalló, conocida por su papel de Mireia en la popular serie catalana 'Merlí', ha sorprendido recientemente al revelar que vive como okupa desde hace más de una década. En una entrevista para el programa 'Entre quatre parets' de TV3, la intérprete enseñó su casa en Vallcarca y explicó cómo convirtió en hogar un espacio que antes estaba completamente inhabitable. “Era una casa de palomas llena de mierda. Antes no era habitable, pero se ha hecho mucho trabajo. Ahora son casitas habitables, cuquis”, explicó frente a las cámaras.

Lejos de esconderlo, Bargalló reivindicó con naturalidad su forma de vida y defendió la okupación desde una perspectiva política. “Con la okupación política, los espacios que se ocupan son espacios que se liberan de la especulación. Son lugares abandonados, invisibilizados, donde entra gente que les da vida, que crean bibliotecas, huertos... No es eso de irte un fin de semana y te entran al piso”, puntualizó, desmontando algunos estereotipos.

Patricia Bargalló en Mar de fons. / / TV3

Durante la entrevista, la actriz mostró su compromiso con modelos alternativos de vivienda y criticó la mercantilización del acceso a un techo. “La vivienda es un derecho y tú no puedes especular con un derecho”, sentenció. A pesar de haber vivido 14 años como okupa, Patrícia y su familia tienen ahora nuevos planes. Según explicó, pronto se trasladarán a una vivienda cooperativa en cesión de uso, también en Vallcarca. “Había momentos en los que parecía que no lo conseguiríamos. Ya han empezado a construir. Obviamente, eso estará de aquí a dos años. Me da mucha tranquilidad, la verdad. Los niños están encantados”, aseguró ilusionada con el futuro cambio.

La actriz también se pronunció sobre la crisis de vivienda que atraviesa Barcelona y cuestionó el modelo de ciudad centrado en el turismo. “Estaría bien que nos planteáramos qué modelo de ciudad queremos, para quién queremos esta ciudad. Todo ese discurso de que el turismo aporta puestos de trabajo y prosperidad no es verdad”, reflexionó.