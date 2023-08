"Vamos a aclarar esto": Carlos Sobera, atónito tras lo sucedido en 'First Dates'

El formato ha juntado a Laila y Miguel El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa, Laila (36 años) ha dejado impresionado a Carlos Sobera: "He venido con Antonio que es el padre de mis hijos y ha sido mi pareja durante seis años. Llevamos un año separados". La soltera ha explicado que tienen un vínculo muy especial y que es la persona que mejor le conoce.

Antonio ha declarado que están "unidos de por vida por el tema de los hijos y hay que hacerlo lo más fácil posible". Laila ha asegurado que si fuese al revés, acompañaría al soltero a conocer a su cita: "Estaría encantada porque sé que nuestro vínculo no se va a romper".

Cuando le ha preguntado si él no se pone celoso de acompañar a su expareja a conocer a otro hombre, la comensal ha irrumpido comentando que podría ser que su cita despertara sentimientos en la pareja y podrían volver a estar juntos. Algo que no ha acabado de comprender Sobera: "Vamos a aclarar esto porque dices que el tercero en discordia puede hacer que reavive el amor de Antonio por ti. ¿Pero no venimos a eso no?".

Antonio ha explicado que el matrimonio acabó por la monotonía, y antes de terminar mal, decidieron cortar por lo sano: "La relación estaba un poquillo que nos íbamos a tirar de los pelos. Estábamos cogiendo mucho vicio de monotonía y dije de tomarnos un respiro".

La comensal se ha sentado en la mesa, y su expareja se ha esperado en la barra para recibir a la cita. Miguel (45 años), ha alucinado al verle: "Cuando he entrado y he visto un tío en la barra me he quedado un poquito a cuadros. Yo buscaba una chica y me he quedado paralizado. Digo 'no se han leído bien el cuestionario o no han dado en el clavo'".

Antonio ha charlado con él y le ha parecido buen hombre para su expareja: "Tauro es un signo perfecto para ella (...) Es un tipo que gana en las distancias cortas y me ha parecido interesante y cercano. Los dos puntos más importantes para mantener una buena relación con Laila".

Durante la cita, Miguel y Laila se han ido conociendo, se han dejado llevar y han encajado en muchos aspectos de la vida. En la decisión final, ambos han asegurado que tendrían una segunda cita juntos porque han conectado y tienen muchas cosas en común.