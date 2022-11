La abuela de una soltera de First Dates reza para que no vaya a buscar hombre

Javier e Irene han tenido una cita de diez dentro de First Dates, aunque ella estaba preocupada Irene se ha preocupado por su abuela, la cual ha rezado para que no fuera al programa

Irene es una chica soltera que ha ido a First Dates con la esperanza de encontrar un hombre que le da amor y que encaje con su prototipo de hombre. A pesar de ir con muchas ganas, la mujer se ha sentido algo preocupada por su abuela, la cual no quería que su nieta pisara el restaurante más conocido de la televisión a buscar hombres. “Tengo una relación muy estrecha con ella y no le hacía gracia que viniese aquí. Hasta ha rezado para que no viniese” ha asegurado a cámara cuando se estaba presentado.

Allí ha conocido a Javier, otro chico con muchas ganas de encontrar el amor, y bueno lo cierto es que la velada no ha podido ir mejor entre ambos. Los dos solteros han querido seguir conociéndose después de la estupenda cita que han tenido en First Dates. Tanto Irene como Javier han quedado encantados con lo que han visto sentados frente a él. “Es una chica de diez” ha dicho Javier antes de irse de la mano con su soltera.

Lo sentimos por la abuela de Irene, pero su nieta ha encontrado a alguien especial dentro del programa presentado por Carlos Sobera. Solo esperamos que todo vaya genial y le caiga bien su a lo mejor nuevo nieto político.