WhatsApp podría borrar tu cuenta si tienes instalada una de estas aplicaciones

La aplicación de Meta ha detectado problemas de funcionamiento en zonas como Argentina y España WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en todo el mundo

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas y famosas del mundo, más concretamente, en España la utilizan a diario un 91% de los habitantes. Según unos reportes recientes de los usuarios, se han detectado varias estafas en cuentas de España y Argentina.

Tal y como ha afirmado la compañía, el problema lo estarían causando otras aplicaciones. En concreto, se refieren a versiones no autorizadas como WhatsApp plus o GB WhatsApp. Debido a los problemas ocasionados, han avisado a estos usuarios de que podrían eliminar sus cuentas. El comunicado dice lo siguiente: "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente'. Significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Seguido, si no empleas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

Aquellos que deseen guardar mensajes temporales o recuperar los eliminados no necesitarán recurrir a otras apps. Esto quiere decir que los usuarios de WhatsApp podrán recibir mensajes temporales que podrán guardar o no. Si quieren hacerlo, lo único que deben hacer es acceder desde mensajes guardados, en la pantalla de información del perfil. Así, también será posible recuperar mensajes que hayan quedado guardados en una sola ubicación.