Vladímir Putin asegura que todavía puede haber gas para Europa

Putin utiliza el gas como un arma más de guerra después de las duras sanciones europeas El presidente de la Federación de Rusia ha afirmado que Europa podrá tener gas si quiere

El presidente Vladimir Putin ha dicho que los "grifos de gas" aún pueden abrirse para suministrar a la UE gas ruso, a pesar de los fuertes desacuerdos políticos. Rusia no ha entregado gas a Europa a través de la línea Nord Stream 1 desde agosto, y Nord Stream 2 se detuvo después de que Rusia invadiera Ucrania. La invasión de febrero provocó aumentos en el precio del gas y los clientes de la UE se enfrentan a tarifas récord este invierno.

Alemania ha rechazado rápidamente la oferta de Putin de enviar gas a través de Nord Stream 2. Al mismo tiempo, un portavoz del gobierno en Berlín declaró que Nord Stream 1, que no está bajo sanciones, era una opción, pero el gas no fluía "porque Rusia no quería entregarlo". Rusia ha sido acusada de utilizar los suministros de gas como arma contra Occidente desde la invasión de Ucrania, un cargo negado repetidamente por el Kremlin.

“La pelota, como dicen, ahora está en el campo de la Unión Europea: déjenlos abrir el grifo”, declaró Putin el miércoles en la Semana Anual de la Energía Rusa en Moscú. El presidente de Rusia espera que el invierno colapse la resistencia europea y cese la ayuda a Ucrania. Todo está por ver.