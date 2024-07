Si eres usuario de Google Keep, esta función es nueva y te va a flipar

Google Keep puede que no sea la aplicación más conocida de todas las diseñadas por Google, pero sí que es una de las más útiles e interesantes. Keep permite organizar tus notas y agilizar aún más las búsquedas filtrando por color, etiqueta o atributos, tales como imágenes, notas de audio con recordatorios o notas compartidas.

Ahora, además, si eres usuario de Google Keep en tablets o teléfonos plegables, acaba de llegar una nueva función de lo más demandada.

La nueva función que llega a tablets y teléfonos plegables en Google Keep

Según ha publicado 9to5Google, Google Keep se ha actualizado para recibir soporte para múltiples cuentas cuando existen dos instancais de la app abiertas. Esto quiere decir que podremos abrir en un modo de pantalla partida dos cuentas diferentes de Google Keep, cada una de ellas con sus respectivas copias; en la tablet aprovechando el tamaño de la pantalla y en los móviles plegables utilizando sus dos pantallas.

Si quieres acceder a esta función inédita, los expertos de la citada página explican que es tan fácil como:

Seleccionar una nota en la pantalla principal. Abrir la nota. Seleccionar 'Abrir en nueva ventana'. Cambiar de cuenta desde la pantalla principal.

Se espera que a lo largo del tiempo, a medida que Google reciba el feedback de los usuarios, sea mucho más fácil acceder a esta función.