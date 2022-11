Twitter Blue: suspendido hasta nueva orden

Se trata de una suscripción que da ventajas "premium" a los usuarios Elon Musk sigue emperrado en que se pague $8 por cuenta verificada

Como quizás ya sabéis, Elon Musk pretendía que los usuarios verificados con la marca azul pagasen una cuota de 20 dólares mensuales, pero Stephen King se negó rotundamente y el multimillonario creador de Tesla decidió entonces rebajarlo a 8 dólares.

Twitter cuenta actualmente con otro modelo de suscripción llamado Twitter Blue gracias a la cual los usuarios pueden tener algunas ventajas frente a los que no pagan, como poder deshacer un tuit, o no ver ningún anuncio mientras se usa la aplicación. Ahora de momento tal como informa el editor @zoeschiffer en su cuenta personal verificada, Blue va a ser suspendido, al menos temporalmente, y desde Twitter instan a los usuarios que no paguen este modelo de suscripción de $4.99 al mes.

Desde que Elon Musk compró Twitter, la red social no hace más que verse inmersa en diferentes polémicas como la mencionada antes de pagar por tener una cuenta verificada para evitar, según Musk, que su red social se llene de impostores, aunque parece que no le está saliendo demasiado bien, pues con solo pagar la suscripción cualquier usuario puede tener la marca azul.

¿Algún usuario por aquí de Twitter Blue? ¿Habéis experimentado algún problema utilizando esta opción premium de Twitter?