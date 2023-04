El truco de WhatsApp para guardar fotografías y vídeos a pesar de tener los mensajes temporales activados

WhatsApp permite eliminar el contenido de un chat en 24 horas, 7 días o 3 meses Es una garantía de que los mensajes acabarán desapareciendo

¿Qué es WhatsApp Beta? Se trata de una versión especial de esta aplicación con la que los desarrolladores prueban sus nuevas funciones a través de un reducido grupo de personas. El objetivo es detectar errores y poder subsanarlos antes de que la actualización salga al mercado. Por el momento, el truco de WhatsApp que os voy a explicar solo está disponible a través de esta modalidad beta, pero es de esperar que llegue muy pronto a todos los usuarios.

Seguro que alguna vez has utilizado los "mensajes temporales", una función que te garantiza eliminar automáticamente todo el contenido de una conversación tras 24 horas, 7 días o 3 meses. Sin embargo, hay un método mediante el cual podemos guardar fotografías y vídeos para que no sean eliminados tras este periodo de tiempo. Solo necesitas utilizar la herramienta "Mensajes guardados" como lo usarías en cualquier otro chat. ¿Qué pasos has de seguir?

Entra a cualquier chat de WhatsApp con la función de "mensajes temporales" activa. Pulsa sobre el mensaje que te interese un par de segundos. Selecciona la opción "mantener". Se habrá guardado en la opción "Mensajes guardados".

Eso sí, todos los integrantes del chat podrán ver que has sido tú quien ha guardado el mensaje, la fotografía o el vídeo en cuestión.