Este es el teléfono que utiliza Bill Gates: no es un iPhone

El motivo por el que lo usa te sorprenderá Se trata de un teléfono realmente bueno en el tope de gama

Bill Gates ha dicho muchas veces que prefiere Android al iPhone, y parece que eso no ha cambiado. En una entrevista abierta de Reddit, el cofundador de Microsoft ha explicado que nunca ha utilizado un iPhone, iPad, Mac o Surface Duo.

De hecho, ha asegurado que utiliza un Samsung Galaxy Z Fold 4 que le regaló el mismo presidente de Samsung, Jy Lee. Así, Gates aseguró que le gustó mucho este nuevo teléfono y es uno de los principales valedores de la tecnología foldable. Entre los puntos fuertes de este teléfono, Gates asegura que el tamaño de su pantalla es un valor diferencial, ya que así se ahorra utilizar una tablet.

Así, asegura que solo confía en su teléfono móvil y en un ordenador portátil del que no ha explicado cuál es su marca.

"Yo tengo un Samsung Fold 4 que me regaló JY Lee, el presidente de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3. Por supuesto, uso Outlook y muchos programas de Microsoft en él. El tamaño de la pantalla hace que no use una tableta, sino sólo el teléfono y mi PC portátil, una máquina con Windows".