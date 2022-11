Estas son las canciones más reproducidas en Reino Unido de 1952 a 2022

La enorme lista contiene canciones míticas que no solo son famosas en Reino Unido En los últimos años, cantantes como Rihana o Ed Sheeran se han abierto un enorme hueco en la misma

La plataforma de Official Chart Company, ha identificado los mayores éxitos de transmisión musical de cada año desde el inicio de la lista en 1952. Sus hallazgos se transmitirán en BBC Radio 1 y Radio 2 el próximo fin de semana, marcando los 70 años de la lista de singles del Reino Unido. Así lo ha informado el diario digital británico BBC.

La lista incluye superestrellas desde Elvis y los Beatles hasta Adele y Harry Styles, junto con varias canciones que se pasaron por alto en el lanzamiento, solo para ser recuperadas como clásicos con el tiempo. También se incluye la banda de rock de San Francisco Journey, cuyo sencillo Don't Stop Believin' se estancó en el número 62 en 1982, pero posteriormente se convirtió en un estándar del rock, gracias a su inclusión en programas de televisión como Los Soprano y Glee.

La lista desde 2010 a la actualidad es muy interesante y muestra a todo un conjunto de cantantes que se han hecho un enorme hueco en la sociedad británica. Algunos, como Ed Sheeran, han logrado repetir varios años con temas que han sido los más escuchados en un año concreto. Aquí la última parte de la lista:

2010 - Love The Way You Lie by Eminem Ft. Rihanna

2011 - Someone Like You by Adele

2012 - Let Her Go by Passenger

2013 - Riptide by Vance Joy

2014 - Thinking Out Loud by Ed Sheeran

2015 - Cheap Thrills by Sia

2016 - Say You Won't Let Go by James Arthur

2017 - Shape Of You by Ed Sheeran

2018 - Someone You Loved by Lewis Capaldi

2019 - Dance Monkey by Tones & I

2020 - Head & Heart by Joel Corry Ft. MNEK

2021 - Bad Habits by Ed Sheeran

2022 - As It Was by Harry Styles