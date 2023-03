Esta es la predicción más esperada de Bill Gates: "El gran cambio ha llegado"

"La era de la IA ha comenzado" y podría revolucionar la tecnología tal y como la conocemos La Inteligencia Artificial es tendencia gracias a ChatGPT

Bill Gates no deja de ser noticia por sus famosas predicciones. El cofundador de Microsoft lleva muchos años dedicándose en cuerpo y alma a la filantropía, y en esta ocasión, ha hablado acerca de la próxima revolución tecnológica, la cual podría haber llegado sin que nos demos cuenta: "en mi vida, he visto dos demostraciones de tecnologías que me han parecido revolucionarias". La segunda ha comenzado y es la Inteligencia Artificial.

Para él, la inteligencia artificial cambiará el mundo tal y como lo conocemos. OpenAI, responsables de ChatGPT, fueron los primeros en demostrarle las capacidades de su potente herramienta IA hace algunos meses.

Ahora, la era de la Inteligencia Artificial habría llegado de forma oficial: "el desarrollo de la inteligencia artificial es tan fundamental como la creación del microprocesador, el ordenador personal, internet y el teléfono móvil", apunta Bill Gates en su blog personal.

Para el experto, la IA cambiará la forma en que las personas trabajan, aprenden, viajan, reciben atención sanitaria. En definitiva, "modificará la forma en la que nos comunicamos entre sí. Industrias enteras se tendrán que re orientar a su alrededor para sobrevivir. Las empresas se distinguirán por lo bien que lo utilicen".