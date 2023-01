Este es el plan de la Estación Espacial Internacional para crear una "cápsula salvavidas"

Los astronautas podrán viajar de forma segura a la Tierra si hay alguna contingencia La nave Soyuz se encuentra actualmente anclada en la Estación Espacial pero tiene una peligrosa fuga

El equipo de gestión de la misión de la Estación Espacial Internacional ha planteado la posibilidad de trasladar algunos asientos de la cápsula Soyuz MS-22 que se dañó recientemente por el impacto de un micrometeorito a la cápsula Crew Dragon de SpaceX para convertirla en un bote salvavidas para cinco personas en caso de que sea necesaria una evacuación de emergencia.

La nave Crew Dragon, que utiliza el módulo Endurance, se convertirá así en una aliada fundamental para los astronautas de la Estación Espacial por si la cosa se pone fea. Hasta ahora no había sido necesario plantearse algo así, ya que no había habido ningún problema. Sin embargo, la fuga de la nave Soyuz ha planteado que no es tan segura como cabría esperar, ya que el micrometeorito puso las cosas muy feas.

De momento se ha decidido que no se reutilizará la nave Soyuz debido a los graves problemas que esto podría acarrear. Tal es así que seguramente la desacoplen y dejen que se caiga a la atmósfera, donde resultará finalmente destruida.